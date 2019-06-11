Оприлюднено президентські укази про звільнення голів ОДА
Київ • УНН
• 14016 перегляди
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, а також про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів ще трьох ОДА. Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави, передає УНН.
Йдеться про укази:
№363/2019 Про звільнення Олександра Савченка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації
№364/2019 Про звільнення Геннадія Москаля з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації
№365/2019 Про звільнення Костянтина Бриля з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації
№366/2019 Про звільнення Олега Гончарука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації
№367/2019 Про звільнення Олександра Терещука з посади голови Київської обласної державної адміністрації
№368/2019 Про звільнення Сергія Кузьменка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
№369/2019 Про звільнення Олега Синютки з посади голови Львівської обласної державної адміністрації
№370/2019 Про звільнення Олексія Савченка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації
№371/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації, що стосується Сергія Паращенка.
№372/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації, що стосується Романа Товстого.
№373/2019 Про звільнення Миколи Клочка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації
№374/2019 Про звільнення Степана Барни з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації
№375/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації, що стосується Дмитра Бутрія.
№376/2019 Про звільнення Вадима Лозового з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації
№377/2019 Про звільнення Олександра Мисника з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації
Нагадаємо, раніше до Президента надійшла перша частина подань на звільнення керівників ОДА. Раніше на засіданні 5 червня уряд затвердив звільнення низки голів ОДА.