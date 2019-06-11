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Оприлюднено президентські укази про звільнення голів ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення з посад голів 12 обласних державних адміністрацій в Україні, а також про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голів ще трьох ОДА. Відповідні укази опубліковані на сайті Глави держави, передає УНН.

Оприлюднено президентські укази про звільнення голів ОДА

Йдеться про укази:

  • №363/2019 Про звільнення Олександра Савченка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації
  • №364/2019 Про звільнення Геннадія Москаля з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації
  • №365/2019 Про звільнення Костянтина Бриля з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації
  • №366/2019 Про звільнення Олега Гончарука з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації
  • №367/2019 Про звільнення Олександра Терещука з посади голови Київської обласної державної адміністрації
  • №368/2019 Про звільнення Сергія Кузьменка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
  • №369/2019 Про звільнення Олега Синютки з посади голови Львівської обласної державної адміністрації
  • №370/2019 Про звільнення Олексія Савченка з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації
  • №371/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації, що стосується Сергія Паращенка.
  • №372/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації, що стосується Романа Товстого.
  • №373/2019 Про звільнення Миколи Клочка з посади голови Сумської обласної державної адміністрації
  • №374/2019 Про звільнення Степана Барни з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації
  • №375/2019 Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації, що стосується Дмитра Бутрія.
  • №376/2019 Про звільнення Вадима Лозового з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації
  • №377/2019 Про звільнення Олександра Мисника з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації

    • Нагадаємо, раніше до Президента надійшла перша частина подань на звільнення керівників ОДА. Раніше на засіданні 5 червня уряд затвердив звільнення низки голів ОДА.

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