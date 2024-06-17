На этой неделе на Среднем Западе и Северо-Востоке США ожидается опасная жара с высокой влажностью, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

По данным синоптиков, на этой неделе города на Среднем Западе и Северо-Востоке в США охватит рекордно мощная волна жары с сочетанием влажности и температуры, которая будет за 30 градусов. Ожидается, что погода будет опасной.

"Продолжительность этой волны тепла значительна и потенциально является самой продолжительной за последние десятилетия в некоторых местах", - сообщила Национальная метеорологическая служба США в социальных сетях в воскресенье.

Ожидается, что в Пенсильвании температура в Филадельфии, Аллентауне и Ридинге будет достигать 35 градусов и выше в течение пяти дней подряд. Такая продолжительность не наблюдалась с июля 2022 года, августа 1953 года и июля 2011 года соответственно, согласно данным офиса метеорологической службы в Маунт-Голле в Нью Джерси.

По данным метеорологической службы, сильная жара быстро развивалась и в воскресенье распространилась на центральные равнины, район Великих озер и долину Огайо.

В Огайо и Пенсильвании в течение всей недели ожидались жаркие и влажные погодные условия, сообщил офис метеорологической службы в Кливленде в социальных сетях.

В офисе сообщили, что с понедельника по пятницу действует наблюдение за чрезмерной жарой в таких регионах как Кливленд, Детройт, Питтсбург и Эри, штат Пенсильвания, где температура может подняться выше 32 градусов в течение дня.

Ожидается, что волна тепла распространится на северо-восток во вторник и продлится до субботы, сообщил в воскресенье офис метеорологической службы в Нью-Йорке в социальных сетях.

Сочетание тепла и влажности даст значение индекса тепла от 35 до примерно 40,5 градуса, заявили в офисе, имея в виду, насколько жарко будет на улице.

По данным офиса, самые высокие значения будут ощущаться в Нью-Йорке, Нью-Джерси, нижней части долины Гудзона и внутренних районах Коннектикута.

Наблюдение за чрезмерной жарой также действует в некоторых частях южной Новой Англии, где бостонский офис метеорологической службы предупредил об "опасной жаре" и влажности, начиная со вторника и продолжаясь до пятницы.

"Такие волны жары бывают один или два раза за лето", - сказал в воскресенье Роб Мегния, метеоролог из метеорологической службы.

Заболевания, связанные с жарой, могут варьироваться от легких до опасных для жизни. Легкие тепловые поражения могут привести к высыпаниям, отекам рук и ног и мышечным судорогам, тогда как тепловое истощение может вызвать головную боль, тошноту, рвоту и головокружение.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка, каждое лето в Нью-Йорке около 350 человек преждевременно умирают от тепловых поражений, которые можно было бы предотвратить. Агентство предупредило, что пожилые люди и люди с такими заболеваниями, как болезни сердца или астма, подвергаются более высокому риску.

Как сообщается, во вторник в Новой Англии начнется сильная жара с пиком в среду и четверг. "Температура будет на 20 градусов выше нормы", - сказал Мегния.

К полудню среды температура, по прогнозам, достигнет 34,4 градуса в Бостоне, 37,2 градуса в Спрингфилде, штат Массачусетс, 35,5 градусов в Гартфорде, штат Коннектикут, и 31,6 градуса в Провиденсе, штат Род-Айленд.

В прибрежных районах, таких как Кейп-Код, будет прохладнее.

Ожидалось, что высокие температуры превысят 32 градуса на севере, вплоть до Вермонта и Нью-Гемпшира, сообщили синоптики.

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