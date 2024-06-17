Небезпечна хвиля спеки накриє Середній Захід та Північний Схід у США цього тижня

Цього тижня на Середньому Заході та Північному Сході США очікується небезпечна спека з високою вологістю, пише УНН з посиланням на The New York Times.

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За даними синоптиків, цього тижня міста на Середньому Заході та Північному Сході у США охопить рекордно потужна хвиля спеки з поєднанням вологості та температури, яка буде за 30 градусів. Очікується, що погода буде небезпечною.

"Тривалість цієї хвилі тепла значна і потенційно є найтривалішою за останні десятиліття в деяких місцях", - повідомила Національна метеорологічна служба США у соціальних мережах у неділю.

Очікується, що в Пенсильванії температура у Філадельфії, Аллентауні та Рідінгу сягатиме 35 градусів і вище протягом п'яти днів поспіль. Така тривалість не спостерігалася з липня 2022 року, серпня 1953 року та липня 2011 року відповідно, згідно з даними офісу метеорологічної служби в Маунт-Голлі у Нью Джерсі.

За даними метеорологічної служби, сильна спека швидко розвивалася і в неділю поширилася на центральні рівнини, район Великих озер і долину Огайо.

В Огайо та Пенсильванії протягом усього тижня очікувалися спекотні та вологі погодні умови, повідомив офіс метеорологічної служби у Клівленді у соціальних мережах.

В офісі повідомили, що з понеділка по п'ятницю діє спостереження за надмірною спекою в таких регіонах як Клівленд, Детройт, Піттсбург і Ері, штат Пенсільванія, де температура може піднятися вище 32 градусів протягом дня.

Очікується, що хвиля тепла пошириться на північний схід у вівторок і триватиме до суботи, повідомив у неділю офіс метеорологічної служби у Нью-Йорку у соціальних мережах.

Поєднання тепла та вологості дасть значення індексу тепла від 35 до приблизно 40,5 градуса, заявили в офісі, маючи на увазі, наскільки спекотно буде на вулиці.

За даними офісу, найвищі значення будуть відчуватися в Нью-Йорку, Нью-Джерсі, нижній частині долини Гудзона та внутрішніх районах Коннектикуту.

Спостереження за надмірною спекою також діє в деяких частинах південної Нової Англії, де бостонський офіс метеорологічної служби попередив про "небезпечну спеку" та вологість, починаючи з вівторка і продовжуючись до п'ятниці.

"Такі хвилі спеки бувають один або два рази на літо", - сказав у неділю Роб Мегнія, метеоролог з метеорологічної служби.

Захворювання, пов’язані з спекою, можуть варіюватися від легких до небезпечних для життя. Легкі теплові ураження можуть призвести до висипань, набряків рук і ніг і м’язових судом, тоді як теплове виснаження може викликати головний біль, нудоту, блювоту та запаморочення.

За даними Управління з надзвичайних ситуацій міста Нью-Йорка, щоліта в Нью-Йорку близько 350 людей передчасно помирають від теплових уражень, яким можна було б запобігти. Агентство попередило, що люди похилого віку і люди з такими захворюваннями, як хвороби серця або астма, наражаються на більш високий ризик.

Як повідомляється, у вівторок у Новій Англії почнеться сильна спека з піком у середу та четвер. "Температура буде на 20 градусів вище норми", - сказав Мегнія.

До полудня середи температура, за прогнозами, досягне 34,4 градуса у Бостоні, 37,2 градуса у Спрінгфілді, штат Массачусетс, 35,5 градусів у Гартфорді, штат Коннектикут, та 31,6 градуса у Провіденсі, штат Род-Айленд.

У прибережних районах, таких як Кейп-Код, буде прохолодніше.

Очікувалося, що високі температури перевищать 32 градуси на півночі, аж до Вермонту та Нью-Гемпширу, повідомили синоптики.

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