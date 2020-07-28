ООС: несмотря на режим тишины боевики четыре раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 28 июля. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.