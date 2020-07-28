ООС: несмотря на режим тишины боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, несмотря на полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил", - проинформировал Шаравара.
По его данным, утром противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино.
Кроме того, по защитникам Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
"В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям. По имеющейся информации, с начала текущих суток, боевых потерь среди украинских защитников, нет", - добавил капитан.
Он также отметил, что меры полного прекращения огня не лишают военнослужащих в случае нарушения договоренностей противником действовать в соответствии с нормами Международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведенияе противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.
Шаравара добавил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы.
Напомним, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Таким образом, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.
В то же время, на протяжении прошлых суток, 27 июля, на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.