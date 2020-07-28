ООС: попри режим тиші бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, попри повний та всеосяжний режим припинення вогню. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил", - проінформував Шаравара.

За його даними, вранці противник обстріляв позиції українських захисників поблизу Авдіївки, використовуючи міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а з гранатометів різних систем ворог вів обстріл опорних пунктів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне та Широкине.

Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

"У деяких випадках, українські військові оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь з наявних вогневих засобів, при цьому неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, з початком поточної доби, бойових втрат серед українських захисників, немає", - додав капітан.

Він також зазначив, що заходи повного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців у разі порушення домовленостей противником діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури.

Шаравара додав, що Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) в форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 повинен дотримуватися режим повного і всеосяжного припинення вогню. 

Таким чином, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.

Водночас, впродовж минулої доби, 27 липня, на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

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