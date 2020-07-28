В ООС розповіли про ситуацію на лінії зіткнення під час перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
“Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, — вказано у повідомленні.
На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Додамо, впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед українських військових внаслідок ворожих обстрілів, немає.