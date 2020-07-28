В ООС рассказали о ситуации на линии соприкосновения во время перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. С начала суток, по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
“С начала суток, по состоянию на 7:00 утра обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, — указано в сообщении.
На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.
Добавим, в течение минувших суток на участках ответственности наших подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня.
В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Южного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов, нету.