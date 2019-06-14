ООН: более 670 млн людей страдают ожирением

Согласно прогнозам, число людей, страдающих ожирением, скоро обгонит количество голодающих, которое в 2017 году составило 821 млн человек. Причина неутешительного прогноза - неспособность продовольственных систем обеспечивать здоровое питание, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва.

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"Современные системы питания не могут обеспечить людей здоровой пищей и питательными веществами, необходимыми для здоровой жизни. Они не ориентированы на производство именно здоровой пищи, а просто продовольствия. В результате люди все больше и больше потребляют нездоровую пищу", - подчеркнул он.

В организации отмечают, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, болезни сердца и некоторые формы рака.

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На сегодня восемь из 20 стран с наиболее быстро растущим уровнем ожирения среди взрослых находятся в Африке. Из 38 миллионов детей с избыточным весом до пяти лет почти половина проживает в Азии.

"Во всем мире эта проблема сопряжена с потерей производительности и непомерными расходами на здравоохранение, которые оцениваются в 2 трлн долл. ежегодно (что эквивалентно влиянию курения или последствий вооруженных конфликтов)" - отмечают в организации.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине ситуация с качеством продуктов питания также негативна: каждый второй товар на полках магазинов – фальсифицирован. Ухудшение качества отечественных продуктов питания – следствие провальной реформы, считают эксперты.

"В сентябре 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей, санэпидстанция, фитосанитария, ветсанитария. Это все привело к тому, что на сегодня мы не имеем системного контроля", - отметил эксперт Алексей Дорошенко.

Кроме этого, ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают и с длительным действием моратория на проверки бизнеса.

С 1 января 2019 года мораторий прекратил свое действие. Однако, по словам политика Сергея Тригубенко, молниеносный положительный эффект от этого украинский потребитель навряд ли почувствует.