Страны не могут обеспечить своих граждан здоровым питанием: ФАО забила тревогу

КИЕВ. 23 мая. УНН. Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва призвал министров сельского хозяйства стран G20 к созданию продовольственных систем, которые гарантируют "здоровое питание для всех". Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН.