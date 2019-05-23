Страны не могут обеспечить своих граждан здоровым питанием: ФАО забила тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва призвал министров сельского хозяйства стран G20 к созданию продовольственных систем, которые гарантируют "здоровое питание для всех". Об этом сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), передает УНН.
"Для решения взаимосвязанных проблем голода, ожирения и изменения климата международному сообществу необходимо ввести правила и стандарты, которые смогут преобразовать продовольственные системы, таким образом, чтобы они производили устойчивым способом здоровую и питательную пищу для всех", - подчеркнул он на встрече министров сельского хозяйства стран G20 в Японии.
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Наихудшей формой неполноценного питания является голод, подчеркнул гендиректор ФАО. С ним нужно бороться, считает он.
"Но это станет возможным только посредством сильного государственно-частного партнерства", - добавил Грациану да Силва.
Среди прочих форм неполноценного питания - ожирение. Это заболевание наносит большой ущерб человечеству, заявил гендиректор ФАО. А основной причиной роста распространенности ожирения и избыточного веса является неспособность продовольственных систем обеспечивать здоровое питание, добавил он.
"Современные системы питания не могут обеспечить людей здоровой пищей и питательными веществами, необходимыми для здоровой жизни. Они не ориентированы на производство именно здоровой пищи, а просто продовольствия. В результате люди все больше и больше потребляют нездоровую пищу", - отметил Грациану да Силва.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине каждый второй товар на полках магазинов – фальсифицирован.
Ухудшение качества отечественных продуктов питания – следствие провальной реформы, считают эксперты.
"В сентябре 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей, санэпидстанция, фитосанитария, ветсанитария. Это все привело к тому, что на сегодня мы не имеем системного контроля", - отметил Алексей Дорошенко.
Кроме этого, ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают и с длительным действием моратория на проверки бизнеса.
С 1 января 2019 года мораторий прекратил свое действие. Однако, по словам политика Сергея Тригубенко, молниеносный положительный эффект от этого украинский потребитель навряд ли почувствует.