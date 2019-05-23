Країни не можуть забезпечити своїх громадян здоровим харчуванням: ФАО забила на сполох
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва закликав міністрів сільського господарства країн G20 до створення продовольчих систем, які гарантують "здорове харчування для всіх". Про це повідомляє прес-служба Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає УНН.
"Для вирішення взаємопов'язаних проблем голоду, ожиріння і зміни клімату міжнародному співтовариству необхідно ввести правила і стандарти, які зможуть трансформували продовольчі системи, таким чином, щоб вони виробляли стійким способом здорову і поживну їжу для всіх", - підкреслив він на зустрічі міністрів сільського господарства країн G20 в Японії.
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Найгіршою формою неповноцінного харчування є голод, підкреслив гендиректор ФАО. З ним потрібно боротися, вважає він.
"Але це стане можливим лише за допомогою сильного державно-приватного партнерства", - додав Граціану да Сілва.
Серед інших форм неповноцінного харчування - ожиріння. Це захворювання завдає великої шкоди людству, заявив гендиректор ФАО. А основною причиною зростання поширеності ожиріння і надмірної ваги є нездатність продовольчих систем забезпечувати здорове харчування, додав він.
"Сучасні системи харчування не можуть забезпечити людей здоровою їжею і поживними речовинами, необхідними для здорового життя. Вони не орієнтовані на виробництво саме здорової їжі, а просто продовольства. У результаті люди все більше і більше споживають нездорову їжу", - зазначив Граціану да Сілва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні кожен другий товар на полицях магазинів - фальсифікований.
Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування - наслідок провальної реформи, вважають експерти.
"У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанціъ, фітосанітарії, ветсанітаріъ. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю", - зазначив Олексій Дорошенко.
Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, в тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов'язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.
З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.