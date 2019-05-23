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Країни не можуть забезпечити своїх громадян здоровим харчуванням: ФАО забила на сполох

Країни не можуть забезпечити своїх громадян здоровим харчуванням: ФАО забила на сполох

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва закликав міністрів сільського господарства країн G20 до створення продовольчих систем, які гарантують "здорове харчування для всіх". Про це повідомляє прес-служба Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає УНН.

"Для вирішення взаємопов'язаних проблем голоду, ожиріння і зміни клімату міжнародному співтовариству необхідно ввести правила і стандарти, які зможуть трансформували продовольчі системи, таким чином, щоб вони виробляли стійким способом здорову і поживну їжу для всіх", - підкреслив він на зустрічі міністрів сільського господарства країн G20 в Японії.

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Найгіршою формою неповноцінного харчування є голод, підкреслив гендиректор ФАО. З ним потрібно боротися, вважає він.

"Але це стане можливим лише за допомогою сильного державно-приватного партнерства", - додав Граціану да Сілва.

Серед інших форм неповноцінного харчування - ожиріння. Це захворювання завдає великої шкоди людству, заявив гендиректор ФАО. А основною причиною зростання поширеності ожиріння і надмірної ваги є нездатність продовольчих систем забезпечувати здорове харчування, додав він.

"Сучасні системи харчування не можуть забезпечити людей здоровою їжею і поживними речовинами, необхідними для здорового життя. Вони не орієнтовані на виробництво саме здорової їжі, а просто продовольства. У результаті люди все більше і більше споживають нездорову їжу", - зазначив Граціану да Сілва.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні кожен другий товар на полицях магазинів - фальсифікований.

Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування - наслідок провальної реформи, вважають експерти.

"У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанціъ, фітосанітарії, ветсанітаріъ. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю", - зазначив Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, в тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов'язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.

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