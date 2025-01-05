Щонайменше 7 людей поранені у населенних пунктах Донеччині за день, внаслідок російських обстрілів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли населені пункти Донецької області, поранивши 7 цивільних. Пошкоджено крамницю, адмінбудівлю та житлові будинки у Покровську, Надіївці та Зарічному.
У Покровську, Надіївці та Зарічному під російський обстріл попали крамниця, адмінбудівлю та інші будинки.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОВА.
Деталі
5 людей поранені внаслідок обстрілів Покровської громади. У Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю і адмінбудівлю. Ще 2 людини отримали поранення у Надіївці — там пошкоджено 2 будинки.
Ввечері пресслужба ОВА додала, що дві людини поранені у Зарічному Лиманської громади.
Селище потрапило під російський обстріл сьогодні ввечері. Поранення отримали дві 64-річні жінки.
Нагадаємо
У Херсоні помер чоловік, який сьогодні отримав важкі травми під час російського обстрілу в Антонівці. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.
У Покровську відновили стелу з назвою міста, яка була зруйнована російським обстрілом 2 січня. Комунальники встановили нову, легшу конструкцію за один день 4 січня.
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