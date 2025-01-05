Щонайменше 7 людей поранені у населенних пунктах Донеччині за день, внаслідок російських обстрілів

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 110271 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 109332 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 113773 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133611 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155661 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140280 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 153126 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174789 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221174 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176545 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130962 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 137065 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 170115 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 153341 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 130370 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 110267 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105838 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223696 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220836 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350765 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 26040 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44806 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 45059 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 83322 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 104006 перегляди
Актуальне
Щонайменше 7 людей поранені у населенних пунктах Донеччині за день, внаслідок російських обстрілів

Щонайменше 7 людей поранені у населенних пунктах Донеччині за день, внаслідок російських обстрілів

Київ • УНН

 • 43873 перегляди

Російські війська обстріляли населені пункти Донецької області, поранивши 7 цивільних. Пошкоджено крамницю, адмінбудівлю та житлові будинки у Покровську, Надіївці та Зарічному.

У Покровську, Надіївці та Зарічному під російський обстріл попали  крамниця, адмінбудівлю та інші будинки.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Донецької ОВА.

Деталі 

5 людей поранені внаслідок обстрілів Покровської громади. У Покровську росіяни поранили трьох людей, пошкодили крамницю і адмінбудівлю. Ще 2 людини отримали поранення у Надіївці — там пошкоджено 2 будинки. 

- повідомив Філашкін вдень, 5 січня.

Ввечері пресслужба ОВА додала, що дві людини поранені у Зарічному Лиманської громади. 

Image

Селище потрапило під російський обстріл сьогодні ввечері. Поранення отримали дві 64-річні жінки.

- ідеться у дописі.

Нагадаємо

У Херсоні помер чоловік, який сьогодні отримав важкі травми під час російського обстрілу в Антонівці. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.

У Покровську відновили стелу з назвою міста, яка була зруйнована російським обстрілом 2 січня. Комунальники встановили нову, легшу конструкцію за один день 4 січня.

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення, найгарячіше на Кураховському напрямку - Генштаб05.11.24, 23:22 • 18359 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк
khersonХерсон

Звернутися з питань розміщення реклами