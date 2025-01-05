Чоловік помер у лікарні після російського обстрілу Антонівки на Херсонщині

Чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у Антонівці - помер. Його травми виявились надто тяжкими.

Пише УНН з посиланням на інформацію начальника ОВА Олександра Прокудіна.

російські військові вбили жителя Херсонщини. У лікарні помер чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у Антонівці. Медики до останнього боролись за його життя, однак травми виявились надто тяжкими. Наразі особу загиблого встановлюють. Щирі співчуття рідним та близьким. - ідеться у повідомленні Прокудіна

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу Корабельного та Дніпровського районів Херсона поранено двох місцевих жителів. Під ворожий удар потрапив також маршрутний автобус приватного перевізника.

Херсон активно обстрілюють - МВА