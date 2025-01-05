Чоловік помер у лікарні після російського обстрілу Антонівки на Херсонщині
Київ • УНН
У Херсоні помер чоловік, який сьогодні отримав важкі травми під час російського обстрілу в Антонівці. Медики боролися за його життя, але травми виявилися несумісними з життям.
Чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у Антонівці - помер. Його травми виявились надто тяжкими.
Пише УНН з посиланням на інформацію начальника ОВА Олександра Прокудіна.
російські військові вбили жителя Херсонщини. У лікарні помер чоловік, який сьогодні потрапив під російський обстріл у Антонівці. Медики до останнього боролись за його життя, однак травми виявились надто тяжкими. Наразі особу загиблого встановлюють. Щирі співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо
Внаслідок обстрілу Корабельного та Дніпровського районів Херсона поранено двох місцевих жителів. Під ворожий удар потрапив також маршрутний автобус приватного перевізника.
Херсон активно обстрілюють - МВА03.01.25, 20:20 • 22907 переглядiв