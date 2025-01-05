Мужчина умер в больнице после российского обстрела Антоновки в Херсонской области
Киев • УНН
В Херсоне умер мужчина, который сегодня получил тяжелые травмы во время российского обстрела в Антоновке. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке - умер. Его травмы оказались слишком тяжелыми.
Пишет УНН со ссылкой на информацию начальника ОВА Александра Прокудина.
российские военные убили жителя Херсонщины. В больнице умер мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Сейчас личность погибшего устанавливают. Искренние соболезнования родным и близким.
Напомним
В результате обстрелов Корабельного и Днепровского районов Херсона ранены двое местных жителей. Под вражеский удар попал также маршрутный автобус частного перевозчика.
Херсон активно обстреливают - ГВА3 янв. 2025, 18:20 • 21310 просмотров