Мужчина умер в больнице после российского обстрела Антоновки в Херсонской области

Мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке - умер. Его травмы оказались слишком тяжелыми.

Пишет УНН со ссылкой на информацию начальника ОВА Александра Прокудина.

российские военные убили жителя Херсонщины. В больнице умер мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Сейчас личность погибшего устанавливают. Искренние соболезнования родным и близким. - говорится в сообщении Прокудина

Напомним

В результате обстрелов Корабельного и Днепровского районов Херсона ранены двое местных жителей. Под вражеский удар попал также маршрутный автобус частного перевозчика.

Херсон активно обстреливают - ГВА