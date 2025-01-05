По меньшей мере 7 человек ранены в населенных пунктах Донецкой области за день, в результате российских обстрелов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранив 7 гражданских. Повреждены магазин, админздание и жилые дома в Покровске, Надиевке и Заречном.
В Покровске, Надиевке и Заречном под российский обстрел попали магазин, админздание и другие дома.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.
Детали
5 человек ранены в результате обстрелов Покровской громады. В Покровске россияне ранили трех человек, повредили магазин и админздание. Еще 2 человека получили ранения в Надиевке - там повреждены 2 дома.
Вечером пресс-служба ОВА добавила, что два человека ранены в Заречном Лиманской громады.
Поселок попал под российский обстрел сегодня вечером. Ранения получили две 64-летние женщины.
Напомним,
В Херсоне умер мужчина, который сегодня получил тяжелые травмы во время российского обстрела в Антоновке. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В Покровске восстановили стелу с названием города, которая была разрушена российским обстрелом 2 января. Коммунальщики установили новую, более легкую конструкцию за один день 4 января.
На фронте произошло 131 боестолкновение, самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб5 нояб. 2024, 21:22 • 18172 просмотра