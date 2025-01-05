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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По меньшей мере 7 человек ранены в населенных пунктах Донецкой области за день, в результате российских обстрелов

По меньшей мере 7 человек ранены в населенных пунктах Донецкой области за день, в результате российских обстрелов

Киев  •  УНН

 • 4004 просмотра

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Российские войска обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранив 7 гражданских. Повреждены магазин, админздание и жилые дома в Покровске, Надиевке и Заречном.

В Покровске, Надиевке и Заречном под российский обстрел попали  магазин, админздание и другие дома.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Детали 

5 человек ранены в результате обстрелов Покровской громады. В Покровске россияне ранили трех человек, повредили магазин и админздание. Еще 2 человека получили ранения в Надиевке - там повреждены 2 дома. 

- сообщил Филашкин днем, 5 января.

Вечером пресс-служба ОВА добавила, что два человека ранены в Заречном Лиманской громады. 

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Поселок попал под российский обстрел сегодня вечером. Ранения получили две 64-летние женщины.

- говорится в заметке.

Напомним,

В Херсоне умер мужчина, который сегодня получил тяжелые травмы во время российского обстрела в Антоновке. Медики боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В Покровске восстановили стелу с названием города, которая была разрушена российским обстрелом 2 января. Коммунальщики установили новую, более легкую конструкцию за один день 4 января.

На фронте произошло 131 боестолкновение, самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб5 нояб. 2024, 21:22 • 18172 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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