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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 131 боестолкновение, самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте произошло 131 боестолкновение, самое горячее на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21:22 • 1883 просмотра

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На фронте произошло 131 боевое столкновение, из них 51 на Кураховском направлении. россияне нанесли 2 ракетных и 71 авиационный удар, осуществили 596 атак дронами-камикадзе.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективного огневого поражения, истощая по всей линии фронта. В общем, с начала этих суток произошло 131 боевое столкновение, из них 51 на Кураховском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 05.11.2024, передает УНН.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применив при этом две ракеты и 101 КАБ, к тому же нанесли 596 ударов дронами-камикадзе, осуществили более трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцев, Волчанска и Старицы. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Загрызово, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского. Все атаки успешно отражены нашими защитниками.

На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника вблизи Белогоровки, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационные удары по Часовому Яру и Ступочкам.

На Торецком направлении россияне один раз атаковали силы обороны возле Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидово до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 219 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также уничтожено два автомобиля и один миномет. Кроме этого, поврежден БТР противника.

На Кураховском направлении враг  51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. По уточненной информации, 24 бои продолжаются. На этом направлении был обезврежен 191 оккупант, 76 из них - безвозвратно. Также уничтожены один автомобиль, одна боевая бронированная машина, одна окопная станция РЭБ, один мотоцикл и один вражеский миномет.

На Времовском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий неподалеку населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Орехова.

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось три атаки противника, которые наши защитники успешно отбили.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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