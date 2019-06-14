ООН: понад 670 млн людей страждають ожирінням

Згідно з прогнозами, кількість людей, які страждають ожирінням, скоро обжене кількість тих, хто страждає від голоду, яка в 2017 році становила 821 млн осіб. Причина невтішного прогнозу - нездатність продовольчих систем забезпечувати здорове харчування, вважає генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва.

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"Сучасні системи харчування не можуть забезпечити людей здоровою їжею і поживними речовинами, необхідними для здорового життя. Вони не орієнтовані на виробництво саме здорової їжі, а просто продовольства. У результаті люди все більше і більше споживають нездорову їжу", - підкреслив він.

В організації зазначають, що надмірна вага і ожиріння підвищують ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет, гіпертонія, хвороби серця і деякі форми раку.

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На сьогодні вісім з 20 країн з найбільш швидко зростаючим рівнем ожиріння серед дорослих перебувають в Африці. З 38 мільйонів дітей з надмірною вагою до п'яти років майже половина проживає в Азії.

"У всьому світі ця проблема пов'язана з втратою продуктивності і непомірними витратами на охорону здоров'я, які оцінюються в 2 трлн дол. щорічно (що еквівалентно впливу куріння або наслідкам збройних конфліктів)" - відзначають в організації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні ситуація з якістю продуктів харчування також негативна: кожен другий товар на полицях магазинів - фальсифікований. Погіршення якості вітчизняних продуктів харчування - наслідок провальної реформи, вважають експерти.

"У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю", - зазначив експерт Олексій Дорошенко.

Окрім цього, погіршення якості продуктів харчування в Україні, у тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов'язують і з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.