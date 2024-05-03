ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  107313 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  107062 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  106388 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  125618 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124639 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119164 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115060 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101900 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 11:08  •  285109 просмотра

ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии

ООН обвиняет Россию в умышленной бомбардировке больницы на подконтрольном оппозиции севере Сирии в 2019 году, в результате чего погибли родственники сирийца, который подал жалобу в Комитет ООН по правам человека.

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ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии

NASA разместило в космосе солнечные паруса

NASA успешно развернуло в космосе систему солнечных парусов площадью 80 квадратных метров с помощью ракеты Electron лаборатории RocketLab, которую можно было видеть с Земли так же ярко, как звезду Сириус.

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NASA разместило в космосе солнечные паруса

Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.

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Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов

Массовое цветение нарцисса узколистного началось в Долине нарциссов, уникальной природоохранной зоне вблизи Хуста на Закарпатье, Украина, и продлится до конца недели.

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На Закарпатье началось массовое цветение в Долине нарциссов

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.

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В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени

Потеря Украиной высотного укрепрайона Часов Яр является лишь вопросом времени, что открывает путь к захвату Россией последних крупных городов Донецкой области, считает заместитель главы военной разведки Украины.

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В ГУР заявили, что потеря Часового Яра - это лишь вопрос времени

TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго

TikTok на короткое время снова стал доступным в России, но затем снова был частично заблокирован, и пользователи не могли публиковать видео или выходить в прямой эфир.

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TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго

В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

На улице Генерала Наумова в Киеве образовался провал, который частично затруднил движение транспорта, и патрульная полиция сообщила об этом соответствующие службы для обеспечения безопасности дорожного движения.

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В Киеве на улице Генерала Наумова появилась пропасть, движение затруднено

Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

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Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ

НАТО осуждает гибридные действия России против членов Альянса и будет реагировать на такие нападения индивидуально и коллективно, продолжая поддерживать Украину.

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НАТО осуждает гибридные атаки России и обещает ответ