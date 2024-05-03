ООН обвиняет Россию в ударе по больнице в Сирии

Против России была подана жалоба в ООН, где обвиняют российскую авиацию в умышленном нападении на госпиталь. Это произошло в контролируемой оппозицией северной части Сирии пять лет назад, пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Заявление подал сириец при поддержке правозащитных групп, чьи родственники погибли во время нападения.

В 2015 году Россия начала воздушную кампанию в поддержку правительства Сирии, которая помогла переломить ход гражданской войны.

Собственное расследование конфликта, проведенное ООН, задокументировало широкие возможные военные преступления, включая неизбирательные бомбардировки российскими и сирийскими силами.

Отмечается, что конкретное дело, возбужденное в Комитете ООН по правам человека в Женеве, касается бомбардировки хирургической больницы Кафранбель в провинции Идлиб 5 мая 2019 года.

Дополнение

Подробные доказательства, представленные Комитету ООН, свидетельствуют о том, что больницу, которая в тот день была переполнена пациентами, четыре раза бомбили в течение 20 минут.

Доказательства также включают якобы аудиозапись общения пилота с российским наземным контролером, подтверждающую успешное поражение целей. Время связи совпадает со временем ударов, снятых на видео людьми на земле в Кафранбеле.

Двое братьев в больнице, двоюродные братья сирийца, который подал дело в ООН, были убиты.

Контекст

Умышленное нацеливание на медицинское учреждение, согласно международному праву, является военным преступлением. Эксперты по правам человека говорят, что подобные нападения происходили регулярно во время гражданской войны в Сирии и других конфликтов.

Сообщается, что три другие сирийские больницы были сбиты российскими самолетами в тот же день в мае 2019 года.

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