ООН звинувачує Росію в ударі по лікарні в Сирії
Київ • УНН
ООН звинувачує Росію у навмисному бомбардуванні лікарні на підконтрольній опозиції півночі Сирії у 2019 році, внаслідок чого загинули родичі сирійця, який подав скаргу до Комітету ООН з прав людини.
Проти Росії було подано скаргу в ООН, де звинувачують російську авіацію в навмисному нападі на госпіталь. Це сталося у контрольованій опозицією північній частині Сирії п'ять років тому, пише ВВС, передає УНН.
Деталі
Заяву подав сирієць за підтримки правозахисних груп, чиї родичі загинули під час нападу.
У 2015 році Росія розпочала повітряну кампанію на підтримку уряду Сирії, яка допомогла переломити хід громадянської війни.
Власне розслідування конфлікту, проведене ООН, задокументувало широкі можливі військові злочини, включаючи невибіркові бомбардування російськими та сирійськими силами.
Зазначається, що конкретна справа, порушена в Комітеті ООН з прав людини в Женеві, стосується бомбардування хірургічної лікарні Кафранбель у провінції Ідліб 5 травня 2019 року.
Доповнення
Детальні докази, представлені Комітету ООН, свідчать про те, що лікарню, яка того дня була переповнена пацієнтами, чотири рази бомбардували протягом 20 хвилин.
Докази також включають нібито аудіозапис спілкування пілота з російським наземним контролером, який підтверджує успішне ураження цілей. Час зв’язку збігається з часом ударів, знятих на відео людьми на землі в Кафранбелі.
Двоє братів у лікарні, двоюрідні брати сирійця, який подав справу в ООН, були вбиті.
Контекст
Умисне націлювання на медичний заклад, згідно з міжнародним правом, є військовим злочином. Експерти з прав людини кажуть, що подібні напади відбувалися регулярно під час громадянської війни в Сирії та інших конфліктів.
Повідомляється, що три інші сирійські лікарні були збиті російськими літаками в той же день у травні 2019 року.
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