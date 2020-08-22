ООН поможет 100 тысячам жителей Бейрута восстановить разрушенное взрывом жилье

“Ситуация очень тяжелая. Ливану предстоит решить сразу несколько проблем — это и экономический кризис, и пандемия COVID-19, и последствия конфликта в Сирии, и вот теперь еще этот ужасный взрыв. Мы все должны им помочь, мы не можем допустить, чтобы люди спали под открытым небом”, — сказал Гранди.

По его словам, сотрудники Управления ООН по делам беженцев предоставят пострадавшим материалы для восстановления и ремонта жилья, а также окажут психологическую помощь. На это выделят 35 миллионов долларов.

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“Давайте не будем забывать о том, что в Ливане находится наибольшее число беженцев в мире — в расчете на душу населения. Там десятилетиями скрывались палестинские, иракские и сирийские беженцы. Международное сообщество не может сейчас бросить Ливан наедине со всеми его проблемами”, — подчеркнул представитель ООН.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев также сообщил, что УВКБ ООН совместно с Международным Красным Крестом оказывает Ливану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. УВКБ ООН выделит деньги на покупку 800 дополнительных больничных коек, а также медицинского оборудования, включая аппараты ИВЛ, и лекарства.

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Напомним, в результате взрыва в бейрутском порту разрушено около 8 тысяч зданий. Число погибших при взрыве в столице Ливана возросло до 220 человек, из них один — украинец.

Как сообщал УНН, причиной взрыва правительство Ливана называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры. Президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну, однако он отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута. В городе введен режим чрезвычайного положения. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана 10 августа подало в отставку.