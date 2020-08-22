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ООН допоможе 100 тисячам жителів Бейрута відновити зруйноване вибухом житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Бейруті 100 тисяч жителів отримають допомогу від Управління ООН у справах біженців для відновлення зруйнованого вибухом житла. Про це заявив очільник відомства Філіппо Гранді після візиту в Ліван, повідомили у Центрі новин ООН, передає УНН.

ООН допоможе 100 тисячам жителів Бейрута відновити зруйноване вибухом житло

“Ситуація дуже важка. Лівану належить вирішити відразу кілька проблем — це і економічна криза, і пандемія COVID-19, і наслідки конфлікту в Сирії, і ось тепер ще цей жахливий вибух. Ми всі повинні їм допомогти, ми не можемо допустити, щоб люди спали під відкритим небом”, — сказав Гранді.

За його словами, співробітники Управління ООН у справах біженців нададуть постраждалим матеріали для відновлення і ремонту житла, а також нададуть психологічну допомогу. На це виділять 35 мільйонів доларів.

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“Давайте не будемо забувати про те, що в Лівані знаходиться найбільше число біженців в світі — в розрахунку на душу населення. Там десятиліттями ховалися палестинські, іракські та сирійські біженці. Міжнародне співтовариство не може зараз залишити Ліван наодинці з усіма його проблемами”, — підкреслив представник ООН.

Верховний комісар ООН у справах біженців також повідомив, що УВКБ ООН разом з Міжнародним Червоним Хрестом надає Лівану підтримку в боротьбі з пандемією коронавируса. УВКБ ООН виділить кошти на покупку 800 додаткових лікарняних ліжок, а також медичного обладнання, включаючи апарати ШВЛ, і ліки.

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Нагадаємо, в результаті вибуху в бейрутському порту зруйновано близько 8 тисяч будівель. Кількість загиблих під час вибуху в столиці Лівану зросла до 220 осіб, з них один — українець.

Як повідомляв УНН, причиною вибуху уряд Лівану називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалася партія аміачної селітри. Президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну, однак він відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху в порту Бейрута. У місті запроваджено режим надзвичайного стану. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали більш ніж 700 людей. Уряд Лівану 10 серпня подав у відставку.

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