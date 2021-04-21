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Олимпиада-2020 в Токио: в мае проведут тестовые соревнования

Олимпиада-2020 в Токио: в мае проведут тестовые соревнования

Киев  •  УНН

 • 12038 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Организаторы Олимпийских Игр в Токио хотят провести 9 мая тестовые соревнования по легкой атлетике без зрителей из-за увеличения количества коронавирусных инфекций в столице. Об этом пишет УНН ссылкой на Japan Time.

Детали

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассмотрел возможность разрешить 20 000 зрителей на новом Национальном стадионе. Учитывая игры этого лета, мероприятие будет проводиться в дневные и вечерние сессии. Вечерняя сессия удвоится по мере встречи World Continental Continental Tour Gold.

Участие примут лучшие отечественные легкоатлети.Тестови меры Токио Игорь были отложены в течение последних недель. Экзамен по дайвингу был перенесен с апреля на май, тогда как соревнования по водному поло и велоспорту BMX вольным стилем было перенесено на май или июнь.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусов более 542 тысяч человек, более 9600 умерли.

Контекст

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В настоящее время в Японии действует фактическая запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, сначала это мероприятие должен был действовать до конца января, однако затем его продлили рядом с режимом ЧП до 21 марта.

Однако даже после полного снятия режима ЧП МИД Японии на время сохранит запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающих в Японии.

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