Олімпіада-2020 в Токіо: у травні проведуть тестові змагання

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Оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо розглянув можливість дозволити 20 000 глядачів на новому Національному стадіоні. З огляду на ігри цього літа, захід проводитиметься в денні та вечірні сесії. Вечірня сесія подвоїться в міру зустрічі World Continental Continental Tour Gold.

Участь візьмуть найкращі вітчизняні легкоатлети.Тестові заходи Токіо Ігор були відкладені протягом останніх тижнів. Іспит з дайвінгу був перенесений з квітня на травень, тоді як змагання з водного поло та велоспорту BMX вільним стилем було перенесено на травень або червень.

З початку пандемії в Японії заразилися коронавірусів більш 542 тисяч чоловік, більше 9,6 тисяч померли.

Контекст

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.

Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.

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