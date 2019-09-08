Олег Сенцов появился в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. После длительного плена в РФ и счастливого освобождения и возвращения в Украину украинский режиссер Олег Сенцов завел страницу в Facebook, сообщает УНН.
"Небольшая информация о моем присутствии в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!" - написал Сенцов в своем первом посте.
Стоит отметить, что в Twitter также появилась страница Сенцова, где он сообщает, что уже дома и благодарит всех за поддержку. Несмотря на это, пользователи в Facebook уточнили у Сенцова, действительно ли это его страница, однако Сенцов пока ответа не дал.
Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами, среди них был и Олег Сенцов.