Олег Сенцов з'явився у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Після тривалого полону у РФ та щасливого звільнення і повернення до України український режисер Олег Сенцов завів сторінку у Facebook, повідомляє УНН.
"Невелика інформація стосовно моєї присутності в інтернеті. Це моя офіційна і єдина сторінка. В інших соцмережах і месенджерах я не представлений. Цю сторінку я веду особисто, коментарів не пишу, в друзі додаю тих людей з якими знайомий особисто, спілкуюся або працюю. Дякую за увагу і розуміння. Всім гарного дня!" - написав Сенцов у своєму першому пості.
Варто зазначити, що у Twitter також з’явилась сторінка Сенцова, де він повідомляє, що вже вдома і дякує всіх за підтримку. Зважаючи на це, користувачі у Facebook уточнили у Сенцова, чи це справді його сторінка, проте Сенцов поки відповіді не дав.
Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, що утримувались в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами, серед них був і Олег Сенцов.