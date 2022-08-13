Оккупанты снова прибегли к провокациям, в сторону Запорожской АЭС ведутся обстрелы - мэр Энергодара

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"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд", - отметил Орлов.

Он призвал жителей Энергодара быть осторожными и по возможности ограничить пребывание на улицах города.

Дополнение

Российские оккупанты подвергли обстрелам территорию Запорожской АЭС 5, 6 и 11 августа. При этом рф не поддерживает предложение демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом.