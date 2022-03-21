Оккупанты нанесли два ракетных удара по военному полигону в Ровенской области

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"Сегодня в Ровенской области трижды звучала воздушная тревога. По одному из общевойсковых полигонов нанесены два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия", - сказал Коваль.

Дополнение

Два взрыва прозвучали 14 марта около 5:20 в селе Антополь Ровенского района Ровенской области.

Авиаудары враг совершил по территории Ровенской телебашни. Известно о двух десятках погибших.