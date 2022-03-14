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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7710 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворожий авіаудар по телевежі під Рівним: було два вибухи, зруйновано адмінбудівлю біля вишки

Ворожий авіаудар по телевежі під Рівним: було два вибухи, зруйновано адмінбудівлю біля вишки

Київ • УНН

 • 443666 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Два вибухи зафіксували під час ворожого авіаудару по телевежі у Рівненській області, адмінбудівлю біля вишки також зруйновано, інформація про жертв уточнюється. Про це повідомили у Нацполіції у Telegram, оприлюднивши фото з місця події, пише УНН.

Цитата

"Два вибухи пролунали сьогодні, 14 березня, близько 5:20 у селі Антопіль Рівненського району. Авіаудари ворог здійснив по території рівненської телевежі. Інформація про травмованих чи загиблих перевіряється", - повідомили у поліції.

Деталі

На місці вибуху рівненської телевежі працюють правоохоронці.

Працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області оглядають місце події та вилучають уламки боєприпасів.

Ще близько двадцяти поліцейських спільно з рятувальниками розбирають завали адмінбудівлі, розташованої біля телевежі.

Для документування злочину на місце події прибули працівники СБУ.

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