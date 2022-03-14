Ворожий авіаудар по телевежі під Рівним: було два вибухи, зруйновано адмінбудівлю біля вишки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Два вибухи зафіксували під час ворожого авіаудару по телевежі у Рівненській області, адмінбудівлю біля вишки також зруйновано, інформація про жертв уточнюється. Про це повідомили у Нацполіції у Telegram, оприлюднивши фото з місця події, пише УНН.
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"Два вибухи пролунали сьогодні, 14 березня, близько 5:20 у селі Антопіль Рівненського району. Авіаудари ворог здійснив по території рівненської телевежі. Інформація про травмованих чи загиблих перевіряється", - повідомили у поліції.
Деталі
На місці вибуху рівненської телевежі працюють правоохоронці.
Працівники вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області оглядають місце події та вилучають уламки боєприпасів.
Ще близько двадцяти поліцейських спільно з рятувальниками розбирають завали адмінбудівлі, розташованої біля телевежі.
Для документування злочину на місце події прибули працівники СБУ.