Вражеский авиаудар по телебашне под Ровно: было два взрыва, разрушено админздание возле вышки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Два взрыва зафиксировали во время вражеского авиаудара по телебашне в Ровенской области, админздание возле вышки также разрушено, информация о жертвах уточняется. Об этом сообщили в Нацполиции в Telegram, обнародовав фото с места происшествия, пишет УНН.
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"Два взрыва прогремели сегодня, 14 марта, около 5:20 в селе Антополь Ровенского района. Авиаудары враг совершил по территории ровенской телебашни. Информация о травмированных или погибших проверяется", - сообщили в полиции.
Детали
На месте взрыва ровенской телебашни работают правоохранители.
Работники взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области осматривают место происшествия и изымают обломки боеприпасов.
Еще около двадцати полицейских совместно со спасателями разбирают завалы админздания, расположенного у телебашни.
Для документирования преступления на место происшествия прибыли сотрудники СБУ.