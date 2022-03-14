Вражеский авиаудар по телебашне под Ровно: было два взрыва, разрушено админздание возле вышки

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"Два взрыва прогремели сегодня, 14 марта, около 5:20 в селе Антополь Ровенского района. Авиаудары враг совершил по территории ровенской телебашни. Информация о травмированных или погибших проверяется", - сообщили в полиции.

Детали

На месте взрыва ровенской телебашни работают правоохранители.

Работники взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области осматривают место происшествия и изымают обломки боеприпасов.

Еще около двадцати полицейских совместно со спасателями разбирают завалы админздания, расположенного у телебашни.

Для документирования преступления на место происшествия прибыли сотрудники СБУ.