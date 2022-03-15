Ворожий авіаудар по телевежі під Рівним: кількість жертв зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Внаслідок авіаудару російських окупантів у районі телевежі у Рівненській області вже 20 загиблих. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Telegram, пише УНН.
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"20 загиблих; 9 поранених. Продовжуємо розгрібати завали на телевежі в Антополі", - повідомив він оновлену станом на 14 годину інформацію.
Доповнення
Два вибухи пролунали 14 березня близько 5:20 у селі Антопіль Рівненського району на Рівненщині.
Авіаудари ворог здійснив по території рівненської телевежі.