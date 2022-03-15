Вражеский авиаудар по телебашне под Ровно: число жертв возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В результате авиаудара российских оккупантов в районе телебашни в Ровенской области уже 20 погибших. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Telegram, пишет УНН.
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"20 погибших; 9 раненых. Продолжаем разгребать завалы на телебашне в Антополе", - сообщил он обновленную по состоянию на 14 часов информацию.
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Два взрыва прозвучали 14 марта около 5:20 в селе Антополь Ровенского района Ровенской области.
Авиаудары враг совершил по территории ровенской телебашни.