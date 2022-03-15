Вражеский авиаудар по телебашне под Ровно: число жертв возросло до 20

Цитата

"20 погибших; 9 раненых. Продолжаем разгребать завалы на телебашне в Антополе", - сообщил он обновленную по состоянию на 14 часов информацию.

Дополнение

Два взрыва прозвучали 14 марта около 5:20 в селе Антополь Ровенского района Ровенской области.

Авиаудары враг совершил по территории ровенской телебашни.