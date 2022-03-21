Окупанти завдали два ракетних удари по військовому полігону на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Російські окупанти завдали два ракетних удари по одному з військових полігонів у Рівненській області. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні на Рівненщині тричі лунала повітряна тривога. По одному із загальновійськових полігонів завдано два ракетних удари. На місці працює спеціальна комісія", - сказав Коваль.
Доповнення
Два вибухи пролунали 14 березня близько 5:20 у селі Антопіль Рівненського району на Рівненщині.
Авіаудари ворог здійснив по території рівненської телевежі. Відомо про два десятки загиблих.