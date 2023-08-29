Оккупанты ударили по больнице на Черниговщине: поврежден хирургический корпус

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"Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз. Поврежден хирургический корпус местной больницы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Напомним

Количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесённого российскими войсками по центру Чернигова 19 августа, увеличилось до 214.