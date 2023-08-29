Оккупанты ударили по больнице на Черниговщине: поврежден хирургический корпус
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли больницу на Черниговщине. Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
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"Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз. Поврежден хирургический корпус местной больницы. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Напомним
Количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесённого российскими войсками по центру Чернигова 19 августа, увеличилось до 214.