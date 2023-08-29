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Ворожий удар по центру Чернігова: кількість постраждалих сягнула 214 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по центру Чернігова 19 серпня, збільшилася до 214, повідомили у вівторок у Чернігівській міській раді, пише УНН.

Цитата

"Загалом від ракетного удару постраждало 214 людей. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває 47 осіб. У важкому стані - двоє. Також четверо пацієнтів переведені до лікарень Києва, у двох з них важкий стан", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок ракетного удару пошкодження отримали 78 багатоквартирних житлових будинків. "Дахи шести будинків вимагають капітального ремонту. З міського бюджету на ці роботи виділено 20,8 млн грн, а підряники вже готові розпочинати роботи. В інших будинках комунальні підприємства почали виконувати поточні ремонти покрівель та вікон у місцях загального користування", - вказали у міськраді.

Заступник начальника управління ЖКГ міськради Євгеній Дейнеко повідомив, що першочергово ремонтуються покрівлі, хоча вже розпочалися роботи зі скління вікон. "На сьогодні більша частина покрівель, у 28 із 40 будинків, відремонтована. Також проводяться гідравлічні випробування систем опалення, перевіряється робота димовентиляційних каналів", - повідомив він.

Доповнення

19 серпня російські війська завдали удару по центральній частині Чернігова, в результаті чого загинуло 7 осіб. З них одна дитина.

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