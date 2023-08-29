Вражеский удар по центру Чернигова: количество пострадавших достигло 214 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по центру Чернигова 19 августа, увеличилось до 214, сообщили во вторник в Черниговском городском совете, пишет УНН.
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"Всего от ракетного удара пострадало 214 человек. Сейчас на стационарном лечении находится 47 человек. В тяжелом состоянии - двое. Также четверо пациентов переведены в больницы Киева, у двух из них тяжелое состояние", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате ракетного удара повреждения получили 78 многоквартирных жилых домов. "Крыши шести домов требуют капитального ремонта. Из городского бюджета на эти работы выделено 20,8 млн грн, а подрядчики уже готовы начинать работы. В других домах коммунальные предприятия начали выполнять текущие ремонты кровель и окон в местах общего пользования", - указали в горсовете.
Заместитель начальника управления ЖКХ горсовета Евгений Дейнеко сообщил, что в первую очередь ремонтируются кровли, хотя уже начались работы по остеклению окон. "На сегодня большая часть кровель, в 28 из 40 домов, отремонтирована. Также проводятся гидравлические испытания систем отопления, проверяется работа дымовентиляционных каналов", - сообщил он.
Дополнение
19 августа российские войска нанесли удар по центральной части Чернигова, в результате чего погибло 7 человек. Из них один ребенок.