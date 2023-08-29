Окупанти вдарили по лікарні на Чернігівщині: пошкоджено хірургічний корпус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли лікарню на Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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"Сьогодні у другій половині дня російські терористи із артилерії обстріляли місто Семенівка. Як це вже робили не раз. Пошкоджено хірургічний корпус місцевої лікарні. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по центру Чернігова 19 серпня, збільшилася до 214.