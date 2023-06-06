Оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации, двое полицейских ранены - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Армия рф обстреляла Херсон во время эвакуации населения в городе на фоне подрыва Каховской ГЭС, в результате двое полицейских получили осколочные ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
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“Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон. Двое херсонских полицейских получили осколочные ранения при осуществлении эвакуационных мероприятий в городе”, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что россияне накрыли город артиллерией.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.