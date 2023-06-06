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Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації, двоє поліцейських поранені - МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Армія рф обстріляла Херсон під час евакуації населення у місті на тлі підриву Каховської ГЕС, у результаті двоє поліцейських отримали осколкові поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.

Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації, двоє поліцейських поранені - МВС

Цитата

“Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни накрили місто артилерією.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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