Окупанти обстріляли Херсон під час евакуації, двоє поліцейських поранені - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Армія рф обстріляла Херсон під час евакуації населення у місті на тлі підриву Каховської ГЕС, у результаті двоє поліцейських отримали осколкові поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
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“Поки ми намагаємося рятувати, росіяни продовжують обстрілювати Херсон. Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті”, - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що росіяни накрили місто артилерією.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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