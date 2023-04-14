Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом

Детали

Как сообщает Энергоатом, захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, силой заблокировав их на ЗАЭС.

Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации, добавили в компании.

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