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Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом

Оккупанты хотят взять в заложники коллектив Запорожской АЭС - Энергоатом

Киев • УНН

 • 853760 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Из-за дефицита профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС, передает УНН со ссылкой на сообщение Энергоатома в Telegram.

Детали

Как сообщает Энергоатом, захватчики уже завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, силой заблокировав их на ЗАЭС.

Подобный трюк оккупанты уже проводили в начале полномасштабного вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках вплоть до деоккупации, добавили в компании.

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Ранее

Российские оккупанты похитили еще четырех работников Запорожской атомной электростанции, ворвавшись в масках в одно из помещений.

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