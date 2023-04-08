Енергоатом: окупанти додатково огороджують під'їзди до Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти встановлюють додатковий паркан для огородження під'їздів до Запорізької АЕС, заявили в НАЕК "Енергоатом", пише УНН.
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"Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під'їзди до ЗАЕС. Відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, як це було завжди, а частину шляху долатимуть пішки", - ідеться у повідомленні.
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За даними Енергоатому, рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. "Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", - вказали у НАЕК.
Тому маршрутні автобуси, як повідомляється, доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти.
"Таким чином рашисти фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони. А простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об'єкта", - зауважили в Енергоатомі.
"ЗАЕС – це Україна! Й жодні паркани не завадять повернути станцію під контроль держави та законного оператора – Енергоатома!" - резюмували у НАЕК.
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