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Вдерлися у масках до приміщення: окупанти викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС

Вдерлися у масках до приміщення: окупанти викрали ще чотирьох працівників ЗАЕС

Київ • УНН

 • 746642 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти викрали ще чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції, увірвавшись у масках до одного з приміщень, пише УНН з посиланням на Енергоатом.

Деталі

Повідомляється, що ввечері 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного із приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції.

Атомників вивезли в невідомому напрямку, і наразі місце їхнього перебування залишається невідомим.

Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Серед затриманих, зокрема, був і заступник "начальника" служби марк волков, котрий всіляко сприяв незаконній діяльності загарбників.

Цитата

“Попри офіційний перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти рф: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть пройти між крапельками, аби після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалось рашистам. Так чи інакше, ситуація на ЗАЕС стає дедалі напруженішою: перевірки та пошук неблагонадійних посилюються, і навіть співпраця з окупантами не рятує від підвалу чи допитів”, – наголосили в Енергоатомі.

Доповнення

В Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях.

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