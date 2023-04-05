ЦНС: в Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для того, аби тиснучи на людей у катівнях, переконати їх отримати паспорт рф. Передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Цитата
"В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти рф", – йдеться у повідомленні.
Деталі
За інформацією ЦНС "ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують".
"Особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "росатомом", – додали у Центрі супротиву.
Також у центрі зауважили, що рф не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху.
Доповнення
Російські загарбники у Запорізькій області змушують фермерів отримати дозвіл від них для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є паспорт рф.