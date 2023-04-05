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ЦНС: в Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях

ЦНС: в Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях

Київ • УНН

 • 712034 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для того, аби тиснучи на людей у катівнях, переконати їх отримати паспорт рф. Передає УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти рф", – йдеться у повідомленні.

Деталі

За інформацією ЦНС "ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують".

"Особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "росатомом", – додали у Центрі супротиву.

Також у центрі зауважили, що рф не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху.

Доповнення

Російські загарбники у Запорізькій області змушують фермерів отримати дозвіл від них для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є паспорт рф.

Українські Національні Новини

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