У Запорізькій області окупанти не допускають фермерів до посівної без російського паспорта — Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські загарбники у Запорізькій області змушують фермерів отримати дозвіл від них для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є паспорт рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"Окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на ТОТ неможливе. Так, тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура", — зауважили у ЦНС.
Доповнення
У Центрі національного спротиву наголосили, що зараз в Запорізькій області переважна кількість населення, яка не виїхала й не була депортована, все одно не погоджується отримувати паспорт ворога.
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