Цитата

"Окупанти вигадують обмеження й ініціюють умови, при яких без паспорта ворога життя на ТОТ неможливе. Так, тепер усі фермери мають отримати дозвіл від окупантів для роботи в полях. Умовою для отримання дозволу є червона макулатура", — зауважили у ЦНС.

Доповнення

У Центрі національного спротиву наголосили, що зараз в Запорізькій області переважна кількість населення, яка не виїхала й не була депортована, все одно не погоджується отримувати паспорт ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦНС: росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкривають центри "промивки мізків"