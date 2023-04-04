ЦНС: росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкривають центри "промивки мізків"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Запорізькій області окупанти розгортають цілеспрямовану кампанію щодо нав’язування місцевому населенню російської ідентичності та примусу до інтеграції в соціально-культурний простір росії, про це повідомили у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"Так, активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей рф Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв даного агентства на ТОТ Запорізької області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності у регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди", - повідомляють у Центрі спротиву.
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"При цьому, наголошується, що діяльність створених представництв Федерального агентства зі справ національностей рф буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення ТОТ Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм "просвітницької роботи", а також активному запровадженню "гуманітарних програм", - йдеться у повідомленні.
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