ЦНС: росіяни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відкривають центри "промивки мізків"

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"Так, активно поширюється заява голови Федерального агентства зі справ національностей рф Євгена Баринова, в якій він анонсував відкриття мережі представництв даного агентства на ТОТ Запорізької області з метою "зміцнення російської ідентичності та міжнаціональної єдності у регіонах, які лише нещодавно звільнили з-під гніту української пропаганди", - повідомляють у Центрі спротиву.

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"При цьому, наголошується, що діяльність створених представництв Федерального агентства зі справ національностей рф буде сконцентровано на залученні різних соціальних груп населення ТОТ Запорізької області до співпраці з російськими громадськими організаціями, створенні спільних програм "просвітницької роботи", а також активному запровадженню "гуманітарних програм", - йдеться у повідомленні.

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