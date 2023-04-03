Херсонщина: рашисти скинули чотири авіабомби на підприємство у Бериславі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російська армія поновила удари авіаційними бомбами - вдарили по підприємству на Херсонщині, передає УНН із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.
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За даними Херсонської ОВА, близько 16:00 вороги спрямували чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у Бериславі.
"Боєприпаси пошкодили металеві конструкції будівлі та дах цеху. За попередньою інформацією, люди живі, ніхто не отримав травм", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки.