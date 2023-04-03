Херсонщина: рашисты сбросили четыре авиабомбы на предприятие в Бериславе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российская армия возобновила удары авиационными бомбами - ударили по предприятию на Херсонщине, передает УНН со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
Детали
По данным Херсонской ОВА, около 16:00 враги направили четыре управляемые авиабомбы на территорию промышленного предприятия в Бериславе.
"Боеприпасы повредили металлические конструкции здания и крышу цеха. По предварительной информации, люди живы, никто не получил травм", - говорится в сообщении.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.