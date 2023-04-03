Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 175 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 175 160 (+610) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3619 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7),
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- артилерійських систем – 2694 (+7),
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- РСЗВ – 527 (+0),
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- засобів ППО ‒ 280 (+1),
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- літаків – 306 (+0),
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- гелікоптерів – 291 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13),
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- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16),
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- спеціальної техніки ‒ 298 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян.