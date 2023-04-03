Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 175 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 175 160 (+610) человек ликвидировано,
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- танков - 3619 (+1),
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- боевых бронированных машин - 6993 (+7),
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- артиллерийских систем - 2694 (+7),
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- РСЗВ – 527 (+0),
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- средств ПВО - 280 (+1),
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- самолётов – 306 (+0),
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- вертолётов – 291 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2262 (+13),
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- крылатых ракет - 911 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5553 (+16),
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- специальной техники - 298 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.