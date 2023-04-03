Авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли 4 громади Сумської області, а саме Білопільську, Краснопільську, Юнаківську та Хотінську.