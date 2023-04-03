Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага", - сообщили в Генштабе.

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За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 4 громады Сумской области, а именно Белопольскую, Краснопольскую, Юнаковскую и Хотинскую.