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Протягом дня окупанти обстріляли 4 громади Сумщини

Протягом дня окупанти обстріляли 4 громади Сумщини

Київ • УНН

 • 745045 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Впродовж дня російські загарбники обстріляли 4 громади Сумської області, а саме Білопільську, Краснопільську, Юнаківську та Хотінську, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумщини: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської", — йдеться у повідомленні.

Деталі

У Юнаківській громаді росіяни били по території з міномета, було зафіксовано 20 прильотів.Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу було зафіксовано 12 прильотів та пошкоджено 6 приватних будинків. Зафіксували два обстріли з міномету і у Білопільській громаді, було 17 прильотів.

В Краснопільській громаді був обстріл з ПТРК (керована ракета) по території, а також мінометний обстріл: було зафіксовано 2 прильоти.

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